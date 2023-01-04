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Beşiktaş'ta transfer zirvesi! 2 milli yıldız gündemde...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile devre arası transfer dönemini masaya yatırıyor

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  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Beşiktaş'ta 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda kadroya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda mevkiler de belli olmaya başladı.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda stoper, sol ve sağ bek ve orta saha talebinde bulundu.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Güneş'in ilk hedefinin iyi bir stoper olduğu belirtilirken bu konuda resmi girişimler kısa sürede başlayacak.
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    HASAN ALİ VE OZAN TUFAN SESLERİ

    Beşiktaş'ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında ise Ozan Tufan geliyor.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Hull City forması giyen milli oyuncu için girişimlerin başlayacağı ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Siyah-beyazlılar, Ozan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

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  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Beşiktaş'ta sol bek için gündeme gelen isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım oldu.

     
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Daha önca Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin için devreye giren siyah-beyazlılar, bu transferden tepkiler nedeniyle vazgeçmişti.
  • Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

    Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali için ara transfer döneminde girişimler başlayabilir.

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