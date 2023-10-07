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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta tribünlerden sessiz protesto kararı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta tribünlerden sessiz protesto kararı

        Beşiktaş tribün grubu Çarşı, İstanbulspor ile oynanacak maçta oyuncuları protesto edeceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:42
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        Beşiktaş'ta tribünlerden protesto kararı
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        Beşiktaş tribün grubu Çarşı, pazar günü oynanacak İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında oyuncuları protesto edeceklerini açıkladı.

        Çarşı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Büyük Beşiktaş taraftarına çağrımızdır.

        Şanlı Beşiktaş'ın taraftarları olarak; Lugano maçı sonrasında iyi günde kötü günde takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bütün takımı soyunma odasından sahaya davet ettik.

        Bu isteğimize kulak asmayıp lüks arabalarına binip stattan kaçarcasına ayrılan futbolculara hepsinin gelip geçici, kalıcı olanın biz taraftarların olduğunu göstermek amacıyla; yarın İstanbulspor maçının ilk 5 dakikası susup futbolcuları protesto ederek buranın Beşiktaş olduğunun farkına varmalarını sağlayacağız.

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        Biz formaların arkasında yazan isimlere değil göğüslerinde taşıdıkları Beşiktaş armasına aşığız.

        Hepiniz gelip geçicisiniz ama biz kalıcıyız.

        Beşiktaş'ın sahibi taraftardır.

        Burası Beşiktaş!"

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