Beşiktaş Kulübünün olağanüstü tüzük değişikliği kongresi başladı. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Şener Yurdakul seçildi. Kongrede, yönetim ve divan kurulunun çalışma şekilleriyle ilgili 4 maddede değişiklik genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Daha önce bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 16 üyeden oluşan yönetim kurulu sayısının bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiye düşmesi yönündeki talep de değişimi istenen maddeler arasında yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tüzük değişikliği kongresinde bugün sadece 4 maddenin görüşüleceğini, önümüzdeki dönemde geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi daha yapmayı düşündüklerini söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü tüzük değişikliği kongresinde konuşan Orman, "Üç defa divan kurulu toplantılarına gelmeyenlerin üyelikten çıkarılması birçok üyemizi üzdü. Divan başkanımızla bunu konuştuk. 'Geniş çaplı bir tüzük tadili yapalım.' denildi. Tüzük tadilleri camiayı geren şeyler oluyor. O zaman bütünleşmeden kopmaya doğru gidiyoruz. O yüzden 'Böyle kavga ortamı oluşmasının camiamıza faydası yok.' dedim. Ben gitmeden evvel benden sonrakileri rahatlatacak geniş çaplı bir tüzük tadil kongresi yapma niyetimiz var." dedi.

Tüzük tadilinde, üyeliği düşenlerle ilgili revizyon yapılacağını söyleyen Orman, yönetim kurulu üye sayısının azaltılmasının da görüşüleceğini belirtti.

Bugünkü tüzük değişikliği kongresinde sadece 4 madde için önerge verdiğini vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"(Kulübü satacaklar.) diye şeyler konuşuluyor. Bu durum bizi üzüyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisi ile yapılıyor. Genel kurul senede bir kez toplanıyor. Dönem içinde acil şirket kurmamız, hamle yapmamız gerekiyor. O zaman genel kurulun toplanmasına takılıyoruz. 'Şirket kuracaklar, Beşiktaş'ı Katarlılara satacaklar.' diye konuşulduğunu duyuyorum. Kamu yararına dernek nasıl bir şirket üzerine devredilecek de yapılacak? Deli saçması dedikodular bunlar. Bizi rahatsız etti. Bu 4 maddenin dışında araya madde sokacaklar diye konuşuluyordu. Dört madde dışında bir madde girmesin diye önerge veriyoruz. Büyük tüzük tadili, hukukçuların da katılacağı, Beşiktaş'ın 10-15 senedeki oluşacak durumlarını düşünerek çalışma yapılmasını daha doğru düşünüyorum. Bu, bugünün gündemi değil."

Beşiktaş Kulübüne ilk olarak 25 Mart 2012'de başkan seçilen Fikret Orman, 6 yılı aşkın görev süresi içinde 4. kez seçime girecek.

Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından 2012'deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu. Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013'te gerçekleştirilen seçimde bu sefer Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

16 Mayıs 2016'daki seçime ise tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658'ini alarak başkanlığını sürdürdü.

5 YÖNETİCİ DEĞİŞTİ

Orman, yeni dönem yönetim kurulu aday listesinde 5 değişiklik yaptı.

Fikret Orman'ın son yönetim kurulunda yer alan Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak.

SERDAL ADALI BU KEZ YÖNETİM KURULUNDA

Orman, 2013'te başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya da yeni yönetim kurulu listesinde yer verdi.

Yıldırım Demirören döneminde yöneticik yapan Serdal Adalı, uzun bir süre sonra Beşiktaş yönetiminde bulunacak.

Serdal Adalı'nın yanı sıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu yeni dönemde yönetici olacak.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şunlar:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.

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