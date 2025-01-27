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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta, Twente maçı hazırlıkları başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta, Twente maçı hazırlıkları başladı

        UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:53
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        Beşiktaş'ta, Twente maçı hazırlıkları başladı
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndedeplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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