Beşiktaş'ta Umut Meraş idmanı tamamlayamadı

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana sakatlık önleyici çalışmalarla başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra topla ısınma ve koordinasyon antrenmanı yaptı.

Bir sonraki bölümde 7'ye 7 dar alanda oyun oynayan siyah-beyazlılar, minyatür kaleye pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapan siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde üç gruba ayrılarak değişmeli çift kale maç yaptı.

Son bölümde ağrı hisseden Umut Meraş ise yardımcı antrenör Burak Yılmaz'la konuştuktan sonra tedavi için idmandan ayrıldı.