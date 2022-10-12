Liderliğe ortak olan Kartal'da Valerien Ismael yönetimindeki iç saha ve dış saha karnesi dikkat çekti.

Beşiktaş, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı ve zirve yarışını sürdürdü.

Beşiktaş'ın başında geçen sezondan bu yana 17 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ismael yönetiminde siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan topladı.

İsmael, iç sahada ise biraz farklı bir görüntüdeydi. Vodafone Park'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael, Kasımpaşa ve Başakşehir'e kaybederken 17 puan topladı.

Ismael, dış sahada maç başına 2.5 puan ortalaması ile oynarken evinde ise 1.88'lik ortalama yakaladı.