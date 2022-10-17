ÇEBİ DESTEK VERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kısa süre önce düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Valerien Ismael'e çok güvendiğini vurgulayarak, "Ben hocama güvendiğimi söyledim. Güvenmeye devam ediyorum. Kendisinin birçok artı özelliği var. Ancak daha önce ifade ettiğim kupayı Valerien Ismael ile kaldırmayı planladım. Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber bu sene şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla beraber kaldırmayı planladık. Fikrimde bir değişiklik yok. Herhangi bir durum da söz konusu değil. Son zamanlarda algı operasyonu yürütülüyor. Taraftarlara sesleniyorum, Ismael'in içine düşürmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Sosyal medya ve yazılı medya tarafı var. Sosyal medya ile ilgili eleştirilen sebebinin arkasında tamamıyla Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanına düzenlenmiş, tezgahlanmaya çalışılan bir komplo var. O da takımın başarısız olması, hocanın aşağıya çekilmesi, hocayla futbolcular arasında bir şeyler varmış gibi algınlar yapılarak, takımın başarısız olması isteyenler var" ifadelerini kullanmıştı.