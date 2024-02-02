Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri döndü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda kadro dışı cezası kaldırılan ve milli takımdan dönen Vincent Aboubakar da çalışmada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, dev maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Fernando Santos'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle yeniden takıma dönen Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.