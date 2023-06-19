Beşiktaş'ta voleybola takviye

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve PTT formalarını giyen Sude Naz Uzun ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Sude Naz Uzun'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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