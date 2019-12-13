"Bir Türk olarak gurur duyuyorum"

AA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saate yakın sürdüğü bildirildi.

Sahada ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldığı kaydedildi. İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

İngiltere ekibi Wolverhampton ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapan futbolculara izin verildiği belirtilirken, İstanbul'da kalan oyuncuların antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.



