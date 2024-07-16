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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:25
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        Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları!
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        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde devam ediyor. Siyah Beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Kamp otelinin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

        Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise kondisyon ağırlıklı oyunlar oynadı.

        Beşiktaş, yarın TSİ 18.30'da hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

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