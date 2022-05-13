Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu da buna göre şekillendirmişti. Batshuayi, Pjanic, Teixeira gibi futbolculara yüksek maaş ödeyen siyah beyazlılar, yeni sezonda daha dengeli bir takım kurmaya çalışacak. Maaş ortalamasını 1 milyon euro dolayında tutmak isteyen yönetim, sadece santrfor transferi için istisna yapacak.