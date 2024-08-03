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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni transferlerden 3'ü ilk 11'de! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni transferlerden 3'ü ilk 11'de!

        Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 yeni transfer, ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:12
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        Beşiktaş'ta yeni transferler 11'de!
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        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.

        Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'ini tercih etti.

        YENİ TRANSFERLERİN 3'Ü İLK 11'DE

        Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

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        Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

        Giovanni van Bronckhorst'un ilk resmi maçı

        VAN BRONCKHORST İLK RESMİ MAÇINDA

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

        Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.

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