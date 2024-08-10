Beşiktaş'ta yeni yolcu Muleka
Beşiktaş'ta ayrılıklar sürerken Jackson Muleka için de Suudi Arabistan yolları gözüktü
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni ayrılıklar kapıda. Son olarak Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka da Arabistan yolcusu.
Demokratik Kongolu golcünün bir süredir peşinde olan Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Beşiktaş'la satın alma opsiyonu konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Muleka, ilk başta teklife soğuk baksa da sonrasında Arabistan ekibine gitmeye olumlu yaklaştı. Kiralama bedelinin 1 milyon Euro ve satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro olduğu öğrenilen anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.