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        Beşiktaş'ta yeni yolcu Muleka

        Beşiktaş'ta ayrılıklar sürerken Jackson Muleka için de Suudi Arabistan yolları gözüktü

        Giriş: 10.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:07
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni ayrılıklar kapıda. Son olarak Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka da Arabistan yolcusu.

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        Demokratik Kongolu golcünün bir süredir peşinde olan Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Beşiktaş'la satın alma opsiyonu konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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        Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Muleka, ilk başta teklife soğuk baksa da sonrasında Arabistan ekibine gitmeye olumlu yaklaştı. Kiralama bedelinin 1 milyon Euro ve satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro olduğu öğrenilen anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.

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        Beşiktaş, Muleka'nın da ayrılmasıyla yeni hamleler için yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

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