Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Ülke basınından UOL Esporte, Beşiktaş’ın Internacional’de forma giyen defansif orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediğini yazdı. Sezon başında da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Kartal, olumlu yanıt alamamıştı. Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Patrick'in değeri 4 milyon Euro olarak gösterilirken Sambacı, bu sezon 34 maçta oynayıp 2 bin 465 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.