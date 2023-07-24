Beşiktaş'ta yeniler idmana çıktı Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu´nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5´e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de çalışmada yer aldılar.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 19.00´da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.