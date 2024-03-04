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        Beşiktaş'ta yılın ilk divan toplantısı 9 Mart'ta

        Beşiktaş'ta yılın ilk divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:30
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        Yılın ilk divan toplantısı 9 Mart'ta
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        Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

        Toplantıda, bu yıl itibarıyla divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.

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