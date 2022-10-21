Yol verme tartışmasında tekme tokat kavga 0:00 / 0:00

DHA

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda dün gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli iki kişi ile metro inşaatından çıkan beton mikseri şoförü, bilinmeyen nedenle trafikte kavga etmeye başladı.

Motosikletteki kasklı kişiler, tartıştıkları şoföre saldırdıktan sonra motosiklete binerek kaçmaya çalıştı.

Bu sırada arkalarından koşan beton mikseri şoförü, motosikletlileri yakalayarak tekme tokat dövdü. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

O anlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cadde ortasında motosikletteki iki kişi ile beton mikseri şoförüne saldırdıktan sonra kaçıyor. Arkalarından giden şoför, motosikletteki kasklı kişilere tekme tokat saldırıyor. Ardından Beton mikserinden aldığı bidon ile motosiklettekilerden birine vuruyor.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.