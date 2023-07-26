Beşiktaş'ta yönetim kurulu yarın toplanıyor: Gündem Ceyhun Kazancı
Beşiktaş'ta yönetim kurulu, yarınki toplantıda sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifa kararını değerlendirecek
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile yarın bir araya gelecek.
Toplantıda istifasını sunan sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kararı değerlendirilecek.
Yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi bekleniyor.
Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Futbol AŞ'ye Genel Müdür olarak göreve getirilirken 13 Ocak 2022 tarihinde ise sportif direktörlüğü üstlendi.
Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iki kere daha istifa kararı alsa da sonrasında görevine devam etmişti.