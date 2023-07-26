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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetim kurulu yarın toplanıyor: Gündem Ceyhun Kazancı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yönetim kurulu yarın toplanıyor: Gündem Ceyhun Kazancı

        Beşiktaş'ta yönetim kurulu, yarınki toplantıda sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifa kararını değerlendirecek

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 26.07.2023 - 15:31
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        Beşiktaş'ta kritik toplantı: Gündem Kazancı
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        Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile yarın bir araya gelecek.

        Toplantıda istifasını sunan sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kararı değerlendirilecek.

        Yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi bekleniyor.

        Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Futbol AŞ'ye Genel Müdür olarak göreve getirilirken 13 Ocak 2022 tarihinde ise sportif direktörlüğü üstlendi.

        Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iki kere daha istifa kararı alsa da sonrasında görevine devam etmişti.

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