Beşiktaş'ta yönetim, Rıza Çalımbay'la görüşüyor Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yönetim, Nevzat Demir Tesisleri'nde Rıza Çalımbay ile görüşüyor. Görüşmede takımın kötü gidişatı ve saha dışı meseleler masaya yatırılıyor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu’nda üst üste 3 maçtan da puansız ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay müsabakanın ardından flaş açıklamalar yaparken yönetimin aldığı kadro dışı kararına da göndermede bulundu.

Kötü gidişatın sonlanmaması ve son gelişmelerden sonra yönetim de olağanüstü olarak toplandı. Siyah-beyazlı kulübün idarecileri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Rıza Çalımbay ile görüşüyor.