Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor. siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti
Giriş: 30.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:23
Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.
Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.