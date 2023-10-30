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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor

        Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor. siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:23
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        Beşiktaş'ta yönetime tepkiler sürüyor
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        Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.

        Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.

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