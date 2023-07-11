Beşiktaş, Tadic'i bekliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi Dusan Tadic'ten haber bekliyor. Sırp oyuncu, Ajax ile bir yıllık sözleşmesini feshederse temaslar hızlanacak
Beşiktaş sezona Almanya'da hazırlanıyor. Grassau kasabasında güç depolayan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah beyazlılar, hücuma zenginlik kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş'ta Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor.
Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu, kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyecek.
Yönetim, Tadic'in bonservisini alması halinde girişimlerini hızlandıracak. Sırp futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı.