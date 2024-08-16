Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü Furkan Dağlı, tutuklandı. Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti. Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy'e gittiğini öne sürdü. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Dağlı, kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Beşiktaş'ta ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü, yeniden gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
31 SUÇ KAYDI
Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı.
Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı.
Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tekrar gözaltına alınan Dağlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.
Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy'e gittiğini ve bir süre sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.