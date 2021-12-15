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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti

Beşiktaş taktik çalıştı
DHA

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir bölümünü izlediği, sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Küçük oyunlar sonrası, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada dört takım halinde yapılan turnuva maçları sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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