Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralandı!
Beşiktaş, genç oyuncu Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekibi Erbaaspor'a kiralandı.
Beşiktaş'ta top koşturan Abdullah Aydın, TFF 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'a kiralandı.
Erbaaspor, Abdullah Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Abdullah Aydın transferini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Abdullah Aydın, 2024-25 sezonu sonuna kadar Merkür Jet Erbaaspor'a geçici transfer olmuştur. Abdullah Aydın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."