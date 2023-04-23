Beşiktaş'tan 23 Nisan'a özel organizasyon

Yapılan organizasyonun güzel bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Cenk Tosun, “Güzel bir gün oluyor. Kulüp olarak düzenlenen bu organizasyona biz de çocuklarımızı getirdik. Dışarıdan katılan çocuklar da var. Depremzede çocuklarımız da bu yıl etkinlikte yer aldı. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Gerçekten birlik ve beraberlik içinde güzel bir atmosfer oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.