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        Beşiktaş'tan 3 sakatlık açıklaması! Amartey, Aboubakar, Chamberlain...

        Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:36
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        Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır.

        Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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