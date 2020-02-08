Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı. Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.
Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı. Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı.
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