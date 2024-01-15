Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

Feyyaz Uçar: "Santos, Aboubakar'la görüşecek"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar DA Aboubakar ile ilgili VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Elimizde 2 santrforumuz var. Aboubakar da Afrika Kupası'dndan gelince 3 olacak. Hocamız Fernando Santos zaten kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum."