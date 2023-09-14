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        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: İzin alarak Fransa'ya gitti

        Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:00
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        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini bildirdi.

        Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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