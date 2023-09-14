Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: İzin alarak Fransa'ya gitti Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini bildirdi.

Kulübümüzden Açıklama



Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir.



Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada… pic.twitter.com/PoUd9PupXw — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2023

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.