Beşiktaş'tan açıklama: Süreci çok yakından takip ediyoruz!

Beşiktaş, A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sezgin Gülnar için açıklama yaptı. Siyah beyazlılar sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Başkanımıza ve İkinci Başkanımıza yönelik alkollü olduğu adli raporla sabit olan gazeteci görünümlü fanatik tarafından yazılan mesaj sonrası çıkan tartışma nedeniyle tutuklanan camiamızın evladı Sezgin Gülnar ile ilgili olarak süreci çok yakından takip ediyoruz.

İlgili tüm birimlerle hukukçularımız ve yöneticilerimiz iletişim halindedir. Burada hedef bir basın mensubu değil, gazetecilik mesleği ve ilkeleriyle hiçbir ilgisi olmayan saygısız bir mesajın, ülkemizi her gün tehdit eden toplumsal şiddetin bir başka türü olan sözlü taciz ve tahriktir. Bu süreçten herkesin ders alarak ve zararsız bir biçimde çıkmasını arzu ettiğimiz halde, konu üzerinde belli bir camia lehine baskı oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz.