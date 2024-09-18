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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan açıklama: Vatan hainlerine geçit yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan açıklama: Vatan hainlerine geçit yok!

        Beşiktaş, sosyal medyada yer alan bir paylaşımla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:55
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        Beşiktaş'tan açıklama!
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        Beşiktaş, sosyal medyada yer alan bir paylaşımla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Vatan Hainlerine Geçit Yok, İlelebet Cumhuriyetimizin Bekçisiyiz

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını seven, terör örgütleriyle mücadelede her zaman devletinin yanında olan şerefli bir camiadır.

        Beşiktaş JK, tarihi boyunca adının vatan hainleriyle bir araya gelmesine asla müsaade etmemiştir, bundan sonra da müsaade etmeyecektir.

        Kulübümüzün kendisine imzalı forma gönderdiği algısını yaratmaya çalışarak sosyal medyada aslı olmayan bir paylaşımda bulunmak suretiyle hain karakterini bir kez daha ortaya koyan terör örgütü mensubu şahsın dezenformasyon faaliyeti üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

        Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu manipülatif paylaşımı yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılması için girişimde bulunacağımızı kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bilgisine sunarız."

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