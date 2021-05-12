Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig´in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic´in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic´in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."