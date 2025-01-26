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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı sonrası hakem tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

        Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 19:01 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:01
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        Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
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        Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

        Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.

        Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

        İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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