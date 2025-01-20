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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: Sahada sonuna kadar savaşırız - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: Sahada sonuna kadar savaşırız

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan LaLiga temsilcisi Athletic Bilbao, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah Beyazlılar'dan ise İspanyol kulübüne yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:13
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        Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da La Liga ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

        Karşılaşmaya günler kala, Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Şampiyonlar arasında savaş" notu ile paylaşılan gönderi, Türk futbolseverler tarafından beğenildi.

        Beşiktaş ise bu paylaşıma; "Sahada sonuna kadar savaşırız ama kalplerimiz barış için atar. İyi olan kazansın." yanıtını verdi.

        İşte o paylaşım:

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