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Josef'te flaş gerçek ortaya çıktı!

Ara transfer dönemnide Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guouan'a giden Josef de Souza hakkında flaş bir sakatlık iddiası ortaya atıldı.

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  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Beşiktaş'taki 2,5 yıllık macerasını noktalayarak geçtiğimiz günlerde Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Brezilya basınında yer alan haberde, Josef'i eski kulübü Vasco de Gama'nın da transfer etmek istediği belirtildi. 
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Brezilyalı yıldızın da ülkesine geri dönmek istediği ancak dizindeki sakatlık problemi sebebiyle transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı öne sürüldü. 
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Vasco de Gama, 34 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlığın tekrarlanma ihtimalinin yüksek olmasından transferden vazgeçti.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Beşiktaş'ta bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle sadece 10 maça çıkan Josef, 1 gol kaydetmişti.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef hakkında flaş gerçek ortaya çıktı!

    Brezilyalı orta saha, 2,5 yıllık Beşiktaş kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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