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Beşiktaş'tan basketbolda play-off'ların başlamaması için ihtiyati tedbir talebi

Beşiktaş Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'ların başlatılmaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığına ihtiyati tedbir talebi ile başvuruda bulundu.

Beşiktaş'tan basketbolda play-off'ların başlamaması için ihtiyati tedbir talebi
AA

Ligin 24. haftasında TOFAŞ ile oynanan maçın ardından siyah-beyazlıların kural ihlali yapıldığı yönündeki başvurusunun Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından reddedilmesi üzerine Beşiktaş, kararın iptali ve itirazının kabulü için tahkim kuruluna başvurmuştu.

Tahkim kurulunun kararı henüz açıklamaması üzerine play-off müsabakalarının oynanmamasını savunan siyah-beyazlı kulüp tarafından tedbir talebi ile gerçekleştirilen başvuruda, "13 Mart tarihinde TBF Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Tofaş-Beşiktaş Icrypex müsabakasında müvekkil kulübün hakem kararına yaptığı itiraz, TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Tahkim Kurulu Başkanlığına tarafımızca yapılan 29 Mart tarihli başvuru ile TBF Yönetim Kurulunun ret kararının iptali ve itirazımızın kabulü istenmiştir. Söz konusu başvuru 13 Mart tarihli müsabakanın sonucunu değiştirebilecek nitelikte olduğundan ve play-off müsabakalarının TBF tarafından 13 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandığından, telafisi güç zararların önlenmesi açısından 29 Mart tarihli başvuruya ilişkin duruşmanın bu tarihten önce yapılması ve karar verilmesi, aksi halde kurul kararı açıklanıncaya dek TBF play-off müsabakalarının başlatılmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekmektedir." denildi.

Beşiktaş'ın talebinin kabul edilmesi halinde takımların galibiyet sayılarının ve puan durumunun değişeceğine vurgu yapılan başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu başvuru Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunda 28 Mayıs tarihinde duruşmalı olarak görülecektir. Başvurumuzun kabulü ile federasyon yönetim kurulunun 19 Mart tarih ve 2021/GS-0046 numaralı kararının iptali ve 13 Mart tarihinde oynanan müsabakanın galibinin Beşiktaş Icrypex olarak tesciline karar verilmesi durumunda takımların galibiyet sayıları ve puan durumu değişeceğinden, söz konusu başvuru sonuçlanana kadar TBF play-off müsabakalarının başlatılmaması gerekmektedir."

Başvuru sonuçlanmadan play-off müsabakalarının oynanması durumunda telafisi zor sonuçların ortaya çıkacağının belirtildiği başvuruda, "Başvuru Beşiktaş Icrypex lehine sonuçlandığı takdirde takımların galibiyet sayıları ve puan durumu değişeceğinden, buna ek olarak eşleşmelerin aynı olması durumunda dahi saha avantajı, normal sezonu bitirdiği sıralama uyarınca kulüplere dağıtılacak gelir payı ve Avrupa kupalarına katılım kriteri değişeceğinden, söz konusu başvurunun TBF tarafından açıklanan play-off takvimi başlangıç tarihine kadar sonuçlandırılması, aksi halde kurul kararı açıklanıncaya dek TBF play-off müsabakalarının başlatılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

UMUT ŞENOL: ADALETİN YERİNİ BULMASINI VE BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, play-off serisi başlamadan önce kararın çıkmasını beklediklerini söyledi.

Adaletin yerini bulmasını istediklerini kaydeden Şenol, "Tahkim kurulunun salı ya da çarşamba günü toplanıp karar vermesini bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını ve Beşiktaş'ın lehine karar çıkmasını bekliyoruz. Kamuoyunun beklentisi de adaletin yerini bulması. Bu durum seride ev sahibi avantajımızı etkiliyor. Hak ettiğimiz gibi seriye ev sahibi olarak başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Şenol ayrıca, play-off serisinin başlaması halinde kendi serilerine tedbir konulması gerektiğini ifade etti.

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