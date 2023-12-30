Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Rachid Ghezzal... Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıkları için yaptığı paylaşımda kadro dışı isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafını da paylaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:58 facebook

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