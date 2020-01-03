Süper Lig'in ilk devresini lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kapatan ve kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Hücuma dönük bir orta saha transfer etmek isteyen Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi!

Eindhoven yerel basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre Beşiktaş, Erick Gutierrez için hem Hollanda ekibiyle hem de Meksikalı oyuncuyla temaslar kurdu. PSV'nin Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtilirken Gutierrez'in de siyah-beyazlıların teklifiyle ilgilenmediği kaydedildi.

2018 yazında Pachuca'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki Gutierrez bu sezon 12 maça çıkarken Mark van Bommel'in yerine teknik direktörlüğe Ernest Faber'in gelmesiyle bu durumun değişebileceği belirtildi.