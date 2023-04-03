Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermeler!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti ve zirve yarışına ortak oldu. Siyah-beyazlılar derbi sonrasında Fenerbahçe'ye olay göndermelerde bulundu

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermeler!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER!

Oyuna sonradan giren Redmond ve Cenk'in önderliğinde 3 puana uzanan Beşiktaş maç sonrasında ezeli rakibine flaş göndermelerde bulundu.

Maçın ardından ilk olarak Ebru Gündeş'in 'Akıllı ol' şarkısını paylaşan siyah-beyazlılar daha sonra ise golleri atan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın fotoğraflarının yer aldığı görseli paylaştı. Beşiktaş'ın bu paylaşımında ise "İstanbul'un Efendisi" başlığı kullanıldı.

"ANLIK KADIKÖY METROSU"

Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından daha sonra "Sahura kadar buradayız." paylaşımı gelirken Pancu'nun kaleye geçtiği 10 kişilik galibiyet hatırlatılarak "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarları Beşiktaş'ın tarihi Fenerbahçe zaferini değerlendirdiler
FUTBOL "Mbappe gibi!"
Galatasaray'ın 63 puanının 16'sı kulübeden geldi!
FUTBOL 63'ün 16'sı kulübeden!
Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi
FUTBOL "Aklı kilitlenmiş"
Mert Günok: İkinci penaltı kaleyi bulsa çıkarabilirdim
FUTBOL “İkinci penaltı kaleyi bulsa çıkarabilirdim”
Cenk Tosun'dan Arda Güler yorumu
FUTBOL Cenk Tosun'dan Arda Güler yorumu
Rize'de gol sesi çıkmadı
FUTBOL Rize'de gol sesi çıkmadı
Joao de Deus: Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem
FUTBOL “Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem”
Milan, Serie A lideri Napoli'yi farklı mağlup etti
FUTBOL Milan lider Napoli'yi dağıttı!
Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
FUTBOL “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Lyon, deplasmanda PSG'yi yendi!
FUTBOL PSG'ye bir şok daha!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.