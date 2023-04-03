Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER!

Oyuna sonradan giren Redmond ve Cenk'in önderliğinde 3 puana uzanan Beşiktaş maç sonrasında ezeli rakibine flaş göndermelerde bulundu.

Maçın ardından ilk olarak Ebru Gündeş'in 'Akıllı ol' şarkısını paylaşan siyah-beyazlılar daha sonra ise golleri atan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın fotoğraflarının yer aldığı görseli paylaştı. Beşiktaş'ın bu paylaşımında ise "İstanbul'un Efendisi" başlığı kullanıldı.