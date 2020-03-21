Beşiktaş, bazı basketbolcuları ve idari personelinde koronavirüs belirtileri tespit edilen Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabında, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajına yer verdi.
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