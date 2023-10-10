Beşiktaş'tan Fikret Orman'a cevap!

Beşiktaş Kulübü, Sözcü TV'de konuşan eski başkan Fikret Orman'nın açıklamalarına yanıt verdi.

Fikret Orman, "Hakkımda açılan 11 davadan 9'u düştü. 1 dava daha açıyorlar ama kaybedeceklerini bile bile açıyorlar" demişti.

İşte Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

"Kulübümüzün 20 Ekim 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulumuzca genel kurulda ortaya çıkan temayül ve camiamızın beklentisi üzerine Kulübümüzün ve pay sahibi olduğu şirketlerin mali ve idari işleyişinde aksaklık meydana gelip gelmediğinin tespiti amacıyla inceleme yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi görevlendirilmiştir.

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İncelemesini tamamlayan KPMG hazırladığı raporu, 20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza sunmuş ve rapor, Kulübümüzün 25 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınmış ve üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

Raporda tespit edilen bulgulara dayalı olarak alınan uzman hukukçu görüşleri doğrultusunda rapordaki bulgular hukuki sorumluluklar açısından yargıya intikal ettirilmiş, muhtelif mahkemelerde sorumluluğa dayalı olarak on iki adet tazminat davası açılmıştır.

Bu davalardan dört adedi davanın esasına girilmeksizin zaman aşımından reddedilmiştir. Karara çıkan diğer bir davanın ise gerekçeli kararı henüz yazılmamıştır. Reddedilen davalar istinaf sürecinde olup yasal süreç devam etmektedir. Diğer davalar ise derdesttir.

KPMG raporu ve ekindeki bulgular ayrıca cezai sorumlulukların değerlendirilmesi ve gereğinin takdir ve ifası için; 23 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, 07.03.2022 tarihinde de İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne ibraz edilmiştir. Bu kurumlar nezdindeki incelemelerin de yakın zamanda sonlandırılması beklenmekte olup, sonuç kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Yargıya ve mevzuat gereği kamu otoritesine intikal ettirilmiş konular süreç tamamlanıp kesin hükme ve sonuca bağlanmadıkça konu hakkında konuşulmasının doğru ve hukuki olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."