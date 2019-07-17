Sporx'te yer alan habere göre Ahmet Ürkmezgil, " Galatasaray ile her zamanki gibi, 9 yıldır üst üste, 2. yarıda deplasmanda oynuyoruz. Çok enteresan bir duygu. 9. sezon, Galatasaray ile, ezeli rakibimizle, şampiyonluk yarışında olduğumuz rakibimizle deplasmanda oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTE SON 9 SEZONDAKİ GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇLARI
2011/12, 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş
2012/13, 19. Hafta: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
2013/14, 22. Hafta: Galatasaray 1-0 Beşiktaş
2014/15, 33. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2015/16, 32. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2016/17, 22. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2017/18, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2018/19, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2019/20, 26. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
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