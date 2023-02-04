Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap: "Palavra!"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın dün akşam resmi sitesinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Siyah-beyazlıların paylaştığı videoda 'Palavra' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap:
HABERTURK.COM

Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir cevap daha geldi.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe camiasına çağrı! "Ligden çekilmeli"
FUTBOL "Fenerbahçe ligden çekilmeli"
Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i açıklandı!
FUTBOL Sürpriz karar! Güneş'in 11'i
Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı - Son dakika futbol haberleri
FUTBOL Futbolda bir ilk!
Trabzonspor UEFA kadrosunu güncelledi
FUTBOL Trabzon'un UEFA kadrosunda değişiklik
Fenerbahçe'den 'düdük asma'lı tepki! Fenerbahçe, TFF'ye gitti
FUTBOL Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!
Serdar Ali Çelikler: Hakemler artık bir güvenlik sorunudur
FUTBOL "Hakemler artık güvenlik sorunudur"
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert sözler: "Ali Palabıyık, Ivan Bebek'i de geçti" - FB son dakika haberler
FUTBOL "Ali Palabıyık, Ivan Bebek'i geçti"
Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Fenerbahçe, Adana'da takıldı!
Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe camiasından büyük tepki!
FUTBOL ''Bu emri sana kim verdi?''
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri
FUTBOL ''Sonunda Jesus da çıldırdı''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.