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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması

        Beşiktaş Kulübü, F.Bahçe derbisinde sakatlanan futbolculardan Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme; Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:27
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        Beşiktaş'tan Gedson ve Umut açıklaması
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        Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

        Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

        Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

        Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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