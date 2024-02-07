Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Insigne bombası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Insigne bombası!

        Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bu bölgeye yapılacak takviye için yeni bir yıldız daha gündeme geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlıların uzun yıllar Napoli'de forma giyen, 2022'den bu yana MLS ekibi Toronto'da görev yapan Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

        2

        Asıl mevkisi sol kanat olsa da ofansif orta saha olarak da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, MLS'de Toronto takımında forma giyiyor.

        3

        Beşiktaş'ın James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Lorenzo Insigne ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.

        4

        Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

         

        5

        İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.

         

        6

        Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.

         

        7

        İtalyan futbolcu, A Milli Takım formasıyla da 54 maçta 10 gol atmayı başardı.

         

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor