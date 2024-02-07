Beşiktaş'tan Insigne bombası!
Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bu bölgeye yapılacak takviye için yeni bir yıldız daha gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlıların uzun yıllar Napoli'de forma giyen, 2022'den bu yana MLS ekibi Toronto'da görev yapan Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Asıl mevkisi sol kanat olsa da ofansif orta saha olarak da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, MLS'de Toronto takımında forma giyiyor.
Beşiktaş'ın James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Lorenzo Insigne ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.
Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.
Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.