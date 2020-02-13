TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı kulübün yaptığı "kural hatası" itirazını reddederken yönetimden bu karara tepki geldi. Kartal'ın yönetim kurulu üyelerinden Kemal Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamalada haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek "Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız. IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı? Sayın Sarvan, soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?" ifadelerini kullandı.

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