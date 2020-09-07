Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin’in MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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