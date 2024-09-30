Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımları: