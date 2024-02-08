Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir?
Beşiktaş, Antalyaspor'u elediği Türkiye Kupası maçının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
Giriş: 08.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:23
Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Maçın 63. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Dario Saric ile Jackson Muleka arasında pozisyona kırmızı kart çıkması gerektiğini belirten paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir? Koleksiyona bunu da ekleyelim! VARmı artıran?"
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: